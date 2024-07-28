İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.



El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.



Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.



MECDEL SEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.



İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.



Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.



FÜZENİN DEMİR KUBBE'DEN ATEŞLENDİĞİ İDDİASI



Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.



İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.



Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.