İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Şakra kasabasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Lübnan arama kurtarma kurumunun verdiği bilgiye göre iki kişinin ölürken biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.



Arama kurtarma görevlileri tarafından ölenlerin Hizbullah üyeleri mi yoksa sivil mi olduklarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.



İsrail, cumartesi günü işgal ettiği Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve 12 genç ile çocuğun öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, savaş kabinesi hükümetin saldırıya karşılık vermesine izin vermişti.

Bu saldırı, 27 Temmuz akşamı gerçekleşen füze saldırısının ardından İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik ilk ölümlü saldırısı oldu.