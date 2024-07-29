İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 kişi öldü

Lübnan Sivil Savunma kurumu, İsrail ordusunun ülkenin güneyine hava saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda iki kişinin öldüğü, biri çocuk üç kişinin yaralandığı belirtildi. Bu saldırı, 27 Temmuz akşamı Golan Tepeleri'nde gerçekleşen ve aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin öldüğü füze saldırısının ardından İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik ilk ölümlü saldırısı oldu.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 kişi öldü

'in 'ın güneyinde bulunan Şakra kasabasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Lübnan arama kurtarma kurumunun verdiği bilgiye göre iki kişinin ölürken biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

Arama kurtarma görevlileri tarafından ölenlerin Hizbullah üyeleri mi yoksa sivil mi olduklarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail, cumartesi günü işgal ettiği Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve 12 genç ile çocuğun öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, savaş kabinesi hükümetin saldırıya karşılık vermesine izin vermişti.

Bu saldırı, 27 Temmuz akşamı gerçekleşen füze saldırısının ardından İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik ilk ölümlü saldırısı oldu. 

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NE OLMUŞTU?

'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki futbol sahasına füze isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, ellerindeki istihbarat sonucunda saldırının 'ın güneyinden gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirtti. Saldırından Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu açıkladı. Hizbullah ise suçlamaları reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" yorumunda bulunmuştu.

Savaş kabinesi ise gerçekleştirilen toplantının ardından hükümetin saldırıya karşılık vermesine izin vermişti.

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