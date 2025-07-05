İsrail'den Lübnan'da ev ve araçlara saldırı: Bir ölü, beş yaralı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Şebaa beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, saldırıda evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.



Lübnan Kızılhaçı tarafından hastaneye kaldırılan kişinin son durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

2 ARACA SALDIRI: BİR ÖLÜ, DÖRT YARALI

İsrail’e ait bir İHA'nın Şakra beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da iki kişi yaralandı.



Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, araca saldırı Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde meydana geldi.



İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda iki kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail’e ait başka bir İHA'nın kısa bir süre önce Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alması sonucu da bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı bildirilmişti.



SALDIRILAR ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDİYOR



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.



Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.



İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

