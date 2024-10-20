İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.



Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin öldüğü aktarıldı.



İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.





Haberde, her üç saldırıda da yaralananların olduğu aktarıldı.