İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı: 3 acil müdahale personeli öldü

İsrail Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katlederken, Lübnan’ın güneyine de saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin güneyindeki Froun köyüne düzenlediği saldırıda 3 acil müdahale personeli hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 personel de yaralandı.

Açıklamada, personelin son saldırılar sonucunda çıkan yangını söndürmeye çalışırken öldürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık, “Lübnan devletinin resmi bir kurumundan bir ekibi hedef alan bu bariz İsrail saldırısını kınıyoruz” açıklamasını yaptı.



“İSRAİL, LÜBNAN'DA ATEŞKESLE İLGİLENMEDİKLERİNİ AÇIKÇA BELİRTTİ”



Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalara ilişkin Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, “İsrail bize aracılar vasıtasıyla bir mesaj göndererek Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra bile Lübnan'da ateşkesle ilgilenmediklerini açıkça belirtti. İsrail savaşı kuzeyde sürdürmeye kararlı” dedi.