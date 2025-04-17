İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı, Beyrut üzerinde alçak uçuş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Aytarun beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, söz konusu saldırıyla bir motosikletin hedef alındığını aktardı. NNA ayrıca İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Umm et-Tut beldesine de bir hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı.



Bu arada İsrail ordusuna ait İHA'lar, sabah saatlerinden beri Bakanlar Kurulu haftalık toplantısının gerçekleştiği başkent Beyrut'un semalarında alçak uçuş yaptı.



LÜBNAN ORDUSU: İSRAİL’E ROKET SALDIRISININ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINDA



Öte yandan, Lübnan ordusu dün gece saatlerinde bir açıklama yaparak mart ayında İsrail’e roket atılmasıyla bağlantılı olarak bir grup şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ordunun açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin arasında İsrail’e düzenlenen iki roket saldırısında dahli olduğu iddia edilen Filistinlilerin de olduğu belirtildi.



Söz konusu saldırı, İsrail’in Lübnan’a yoğun hava saldırıları düzenlemesini beraberinde getirmiş, Hizbullah roket saldırısının arkasında kendilerinin olduğu iddiasını reddetmişti.

Ordu, mart ayı sonunda düzenlenen saldırıya dair dün yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan bir araç ile diğer ekipmanlara el konulduğunu, gözaltına alınan kişilerin yargı makamlarına sevk edildiğini bildirdi. Ordu, konu hakkında başka detay vermeden, şüphelileri gözaltına almak için ülkenin çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenlendiğini kaydetti.



AP: 4 FİLİSTİNLİ SORGUYA ALINDI



ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan üç güvenlik ve bir yargı kaynağı, Hamas ile bağlantısı olduğu iddia edilen dört Filistinlinin sorgulandığını söyledi. AP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi de yakın zaman önce Lübnan’da Hamas’ın bazı üyelerinin gözaltına alındığını, kısa süre sonra salıverilen kişilerin İsrail’e roket atılmasında dahlinin bulunmadığını söyledi. Yetkili, gözaltına alınan kişilerin arasında ruhsatsız silah taşıyan bir Hamas üyesinin de olduğunu belirtti.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.