İsrail'den Madleen'e baskın: Askerler gemiye çıktı, 12 aktivist gözaltında
İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine baskın düzenledi. Gemiye çıkan İsrail askerleri, 12 aktivisti gözaltına aldı. İşte gemiye yönelik baskında son durum...
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti.
Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti.
Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi.
Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı.
GEMİDE KİMLER VAR?
Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.
Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.
ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDILAR
İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.
Bir başka videoda ise askerlerin gemiye yaptığı baskın sırasında aktivistlerin can yeleklerini giydiği ve ardından bir araya toplanarak ellerini havaya kaldırdıkları görülüyor.
ÖZGÜRLÜK FİLOSU: GÖNÜLLÜLER ORDU TARAFINDAN KAÇIRILDI
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.
Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin Dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
"ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER"
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.
GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI
Koalisyon, müdahaleden önce yaptıkları paylaşımda, gemiye drone ile tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığını açıkladı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.
Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.
Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.
BM ÖZEL RAPORTÖRÜ: "GEMİYİ TAKİP EDİYORLAR"
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurmuştu.
Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisiyle Gazze'ye yol alan isimler ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) İtalya'nın Katanya kentindeki iletişim odası ile görüştüğünü belirtmişti.
Her şeyin şimdilik "sakin ve güvenli göründüğünü" belirten Albanese, İsrail sürat teknelerinin Madleen yelkenlisini izlediğini ancak filonun Gazze'ye doğru yelken açmaya devam ettiğini kaydetmişti.
Albanese, "Uzun bir gece olacak. Ve dedikleri gibi biz de diyoruz ki 'birlikteyiz" ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİLLİ BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.
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