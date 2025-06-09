İsrail'den Madleen'e baskın: Askerler gemiye çıktı, 12 aktivist gözaltında

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti. Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. 12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti. Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi. Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. GEMİDE KİMLER VAR? Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.



Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında aktivistlerin ellerinin havada olduğu görülüyor.

ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDILAR



İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.



Bir başka videoda ise askerlerin gemiye yaptığı baskın sırasında aktivistlerin can yeleklerini giydiği ve ardından bir araya toplanarak ellerini havaya kaldırdıkları görülüyor.



ÖZGÜRLÜK FİLOSU: GÖNÜLLÜLER ORDU TARAFINDAN KAÇIRILDI



Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.



Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin Dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu. "ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER" İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

İsrail, Madleen gemisine müdahaleye hazırlanıyor Haberi Görüntüle