İsrail'den Madleen'e müdahale: Askerler gemiye çıktı
Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği belirtildi. Özgürlük Filosu, askerlerin gemiye çıktığını duyurdu.
İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etti, gemiyle irtibat kesildi.
İtalya'dan abluka altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinin etrafı İsrail botları tarafından sarılmıştı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. BM'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti.
Özgürlük Filosu yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahaale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu, daha sonra gemiyle iletişim kesildi.
Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.
Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.
Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.
GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI
Koalisyon, müdahaleden önce yaptıkları paylaşımda, gemiye drone ile tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığını açıkladı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.
Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.
Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.
İSRAİL'DEN ROTA DEĞİŞTİRME TALİMATI
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.
Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.
BM ÖZEL RAPORTÖRÜ: "GEMİYİ TAKİP EDİYORLAR"
Bu arada BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.
Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisiyle Gazze'ye yol alan isimler ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) İtalya'nın Katanya kentindeki iletişim odası ile görüştüğünü belirtti.
Her şeyin şimdilik "sakin ve güvenli göründüğünü" belirten Albanese, İsrail sürat teknelerinin Madleen yelkenlisini izlediğini ancak filonun Gazze'ye doğru yelken açmaya devam ettiğini kaydetti.
Albanese, "Uzun bir gece olacak. Ve dedikleri gibi biz de diyoruz ki 'birlikteyiz" ifadesini kullandı.
İSRAİLLİ BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.
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