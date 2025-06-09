İsrail'den Madleen'e müdahale: Askerler gemiye çıktı

GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI



Koalisyon, müdahaleden önce yaptıkları paylaşımda, gemiye drone ile tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığını açıkladı.



Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.



Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.



Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.



İSRAİL'DEN ROTA DEĞİŞTİRME TALİMATI



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.



Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.



BM ÖZEL RAPORTÖRÜ: "GEMİYİ TAKİP EDİYORLAR"



Bu arada BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.



Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisiyle Gazze'ye yol alan isimler ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) İtalya'nın Katanya kentindeki iletişim odası ile görüştüğünü belirtti.



Her şeyin şimdilik "sakin ve güvenli göründüğünü" belirten Albanese, İsrail sürat teknelerinin Madleen yelkenlisini izlediğini ancak filonun Gazze'ye doğru yelken açmaya devam ettiğini kaydetti.



Albanese, "Uzun bir gece olacak. Ve dedikleri gibi biz de diyoruz ki 'birlikteyiz" ifadesini kullandı.



İSRAİLLİ BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ



Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.



İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.