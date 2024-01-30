İsrail'den Mısır'a kritik ziyaret

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ettiği aktarıldı.



ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, Bar'ın dün Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğünü yazdı. Bar'ın ziyaretinin İsrail'in Gazze'nin Refah kenti ve "Philadelphia Koridoru'na" (Selahaddin Koridoru) asker gönderme planlarının gündeme gelmesiyle iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından gelmesine dikkat çekildi.



Kamil ile Bar'ın görüşmesinde İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırına yakın bölgelerdeki saldırılarının ele alındığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgenin geleceğine yönelik planların da gündeme geldiği aktarıldı.



İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru" ile Refah kentine asker göndermeyi planladığına yönelik haberlerin ardından Tel Aviv ile Kahire yönetimleri arasındaki tansiyonun yükseldiği bildirilmişti.



Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru"nu kontrol etmek istediği, Kahire'nin ise buna karşı çıktığı aktarılıyor.



İsrail basını, geçen hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini reddettiğini yazmıştı.