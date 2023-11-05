İsrail'den mülteci kampına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Reuters, saldırı sonucunda 51 kişnini öldüğünü duyurdu.

İsrail'den mülteci kampına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ordusu, 'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Reuters ise ölü sayısını 51 olarak duyurdu.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail'den mülteci kampına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1

HASTANALERİN ACİL SERVİSLERİ AĞIR YARALILARLA DOLU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

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