İsrail'den Naim Kasım açıklaması: "Atama geçici, geri sayım başladı"

İran destekli hareketten yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti.” ifadeleriyle duyurulmuştu.



İSRAİL ORDUSU LİDERLERİ HEDEF ALIYOR



Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı.



Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.



İsrail ordusu bir süredir Hizbullah ve Hamas'ın üst düzey yetkililerini hedef alıyor.