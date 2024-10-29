İsrail'den Naim Kasım açıklaması: "Atama geçici, geri sayım başladı"

Hizbullah, İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın yerine örgütün liderliğine Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant örgütün duyurusunun ardından, "Atama geçici, geri sayım başladı." açıklamasında bulundu. Kasım, 1991'den bu yana genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İsrail'den Naim Kasım açıklaması: "Atama geçici, geri sayım başladı"
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu: Naim Kasım kimdir?

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu: Naim Kasım kimdir?

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Hizbullah hareketi, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.

Örgüt liderliğine yönelik yeni atamanın ardından hükümetinden ilk açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Naim Kasım'ın liderliğinin duyurulmasının hemen arkasından, "Atama geçici, geri sayım başladı." açıklamasında bulundu.

İran destekli hareketten yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti.” ifadeleriyle duyurulmuştu.

İSRAİL ORDUSU LİDERLERİ HEDEF ALIYOR

Nasrallah'ın eylül ayında ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı.

Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.

İsrail ordusu bir süredir Hizbullah ve Hamas'ın üst düzey yetkililerini hedef alıyor.

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