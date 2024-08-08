İsrail'den Norveç kararı: Filistin vergi geliri transferi anlaşmasını iptal etti

Tel Aviv merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin Filistin yönetiminin Norveç'teki hesabına yatırılmasına ilişkin anlaşmayı iptal etti.



Bu kararı İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin aldığı ancak gizli kaldığı ifade edilen haberde, söz konusu kararın Norveç'in geçen mayıs ayında Filistin devletini tanıması gibi attığı adımlara karşı bir önlem olarak gerçekleştiği kaydedildi.



Habere göre, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin transferini üstlenmesi için Norveç yerine başka bir ülkeyle anlaşma yapmayı planlayan İsrail, bu konuda İsviçre'yi ikna etmeye çalışıyor.



"Norveç'in, Avrupa'da İsrail'e en çok düşman olan ülke" olarak nitelendirildiği haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığının, Norveç'e karşı ek cezai tedbirler oluşturmak için çalıştığı ifade edilirken, sözü geçen tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



VERGİ FONLARI

İsrail Bakanlar Kurulu, 3 Kasım 2023'te Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.



Bunun üzerine 5 Kasım 2023'te Filistin yönetimi vergi fonunu almayı reddettiğini açıklamıştı.



Norveç Dışişleri Bakanlığı da 19 Şubat'ta yayımladığı açıklamada, İsrail tarafından Filistin yönetimi adına toplanan ve 7 Ekim'den sonra durdurulan süreci üstlendiğini açıklamıştı.



Açıklamada, İsrail'in topladığı vergiyi Norveç'e transfer etmesi ve Norveç'in de Gazze için ayrılanın dışındaki tutarı Filistin yönetimine göndermesi şeklinde işleyeceği ifade edilmişti.



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.



NORVEÇ'İN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI



Norveç 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti.



İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.



Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmiş oldu.

