İsrail'den Orta Çağ'dan kalma taktik: Lübnan topraklarına ok ve mancınıkla saldırdılar

İsrail askerleri, Orta Çağ’dan kalma taktikler kullanarak, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırı düzenledi.

İsrail'den Orta Çağ'dan kalma taktik: Lübnan topraklarına ok ve mancınıkla saldırdılar

ve sınırında gerilim devam ederken, İsrail askerleri Orta Çağ’dan kalma taktikler kullanarak Lübnan topraklarına düzenledi.

İsrail askerleri, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınık kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında yapılan açıklamada, "Bu yerel bir girişimdir ve yaygın olarak kullanılan bir araç değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması nedeniyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek amacıyla bu taktiklerin kullanıldığı belirtildi.

Görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir askerinin ise yanan oku topraklarına fırlattığı görüldü.

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