İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 9 ölü

İsrail ordusuna ait savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenlendi. Saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybettti.

İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 9 ölü

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in saldırılarında ölen 9 Filistinlinin cenazesi ile bazıları ağır olmak üzere çok sayıda yaralının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki hastaneye getirildiğini söyledi.

WAFA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi İHA ile hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesini hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişinin öldüğü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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