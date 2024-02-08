İsrail'den Refah'a operasyon hazırlığı | ABD'den açıklama: Felaket olur

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in olası Refah operasyonunu değerlendirdi.



Kirby, Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil."



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de aynı konudaki soruları yanıtlayarak, Biden yönetiminin Refah'a yönelik bir askeri operasyonu desteklemediğini vurguladı.



Patel, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, "1 milyondan fazla kişinin sığındığı bu bölgeye plansız şekilde operasyon yapmak bir felaket olur." değerlendirmesini yaptı.



Gazze'de ateşkes umudu sona erdi: Netanyahu saldırı hazırlığı için emir verdi Haberi Görüntüle YERİNDEN OLAN FİLİSTİNLİLERİN ÇOĞU REFAH'TA



Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.



İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.



Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.



İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.



Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.



İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.