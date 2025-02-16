İsrail'den Refah'a saldırı: 2 Filistinli polis öldürüldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'den Refah'a saldırı: 2 Filistinli polis öldürüldü

'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordusu, Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine saldırı düzenledi.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan 2 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, arabulucu ülkeler ve uluslararası toplumdan, vatandaşların güvenliği ve günlük işlerdeki düzenin sağlanması yönünde hizmet veren polis gücünü hedef almaması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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