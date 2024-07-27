İsrail'den sahra hastanesine saldırı: 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombaladı. Saldırı sonucu en az 30 Filistinli öldü, 100'den fazlası ise yaralandı.

İsrail'den sahra hastanesine saldırı: 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

ordusu Şeridi'nde bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinlinin öldüğü, 100'den fazlasının yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin açıklamasında Hamas'a ait bir komuta merkezinin vurulduğunu öne sürdü.

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