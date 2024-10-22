İsrail'den Şam’a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail, yerel saatle 17.05'te hava saldırısıyla Mezze Mahallesi'ndeki bir aracı hedef aldı.



Haberde, "Saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.



İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da bir araca füze saldırısı düzenlediğini doğruladı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun Şam’da bir aracı füzeyle hedef aldığını aktararak, saldırıda İran'dan Hizbullah'a para akışından sorumlu finans kolunun başkanının hedef alındığını açıkladı.

Hedef alınan Hizbullah üyesinin kimliğini açıklamayan Hagari, söz konusu kişinin selefinin öldürülmesinden bu yana sadece birkaç haftadır bu görevde olduğunu söyledi.

Hagari, Hizbullah’ın finans ağına ilişkin İsrail'in önümüzdeki günlerde daha fazla saldırı düzenleyeceğini belirtti.

İsrail basını ise, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden diğer kişinin İran'dan Hizbullah'a silah transferinden sorumlu olduğunu iddia etti.