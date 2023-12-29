İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a da peş peşe hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıyı Suriye'deki haber ajansı SANA duyurdu.



Ajansın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te ardından da 01.20'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.



Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.



İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

