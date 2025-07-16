İsrail'den Şam'a saldırı: Genelkurmay Başkanlığı hedef alındı

Katz, Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırının canlı yayına yansıyan anlarını da sosyal medya hesabından "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı. Görüntülerde, Suriye televizyonunda haber bülteni sunulurken arka planda Genelkurmay Başkanlığı binasının vurulduğu, spikerin patlama sesinin ardından kendini korumaya çalışarak yayını terk ettiği görüldü.

Reuters'a konuşan İsrailli askeri bir yetkili de son saldırıların ardından, "Şam'da askerin karargahın girişi vurularak Suriye'ye net bir mesaj verildiğini" savundu. Yetkili, "ABD'li ortaklar ile yakın temas içinde olduklarını" sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan iki güvenlik kaynağı, İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerine düzenlediği yeni saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.

İsrail'in Şam'a düzenlediği ilk saldırının ardından Reuters, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında başkent Şam'da bir patlama sesinin daha duyulduğunu aktardı. Suriye devlet haber ajansı da İsrail'in Şam'a saldırdığını bildirdi.

Suriye 'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama oldu. Suriye devlet haber ajansı SANA, "Şam'da bir patlama sesi duyuldu, patlamanın niteliği araştırılıyor" bilgisini verdi. Kentte toplam üç patlama meydana geldiği ifade edildi.

İsrailli bir ordu yetkilisi, İsrail'in "Suriye'nin güney sınırında askeri bir yığınağa izin vermeyeceğini" savunarak, "İsrail Suriye'de Dürzi katliamına izin vermeyecek" diye konuştu. SURİYE BASINI: BİNA YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA İsrail'in saldırıları Suriye 'de Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği günlerde yaşandı. İsrail'e ait iki savaş uçağı, dün Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine yedi hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordu sözcülüğü, ilk saldırının ardından yaptığı açıklamada, Suriye 'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi. İSRAİL ORDUSU, SURİYE SINIRINA TAKVİYE YAPACAK İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik ilk saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini de bildirdi. Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ışığında (İsrail ordusu) Suriye sınır bölgesindeki kuvvetlerine takviye yapmaya karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun "hem savunma hem saldırı eylemlerine devam edeceği" aktarıldı.

İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamada, " Suriye 'nin güneyindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarının devam ettiğini" belirtti. İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı yakınlarındaki bir hedefi vurduğunu doğruladı. Katz, açıklamasında, "Eğer mesaj anlaşılmazşsa eşik yükselmeye devam edecek" tehdidinde bulundu.

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ



Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.



İsrail basını, Süveyda'daki olaylar nedeniyle Suriye'deki Dürzilerden bazılarının bu bölgeye geldiğini yazdı.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrailli Dürzilere seslenerek Suriye'ye gitmek için sınırı geçmemelerini istedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Suriye'nin güneyindeki durumun "çok vahim" olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine ilişkin yaptığı açıklamadai "Birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlanıyoruz. Yüzlerce Dürzi'nin Suriye topraklarına geçişine hazırlıklı değildik. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'de bulunan İsrail ordu güçlerinin bir kısmının Golan Tepeleri'ne nakledilmesini emretti" ifadelerini kullandı.



ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: KAYITSIZ ŞARTSIZ KINIYORUZ



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack da Süveyda'daki duruma ilişkin açıklamasında, "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kınıyoruz" dedi. Barrack, "Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese giden anlamlı bir diyaloğa girmeli" ifadelerini kullandı.



SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK



Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.



Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

RUBİO: "DURUM KARIŞIK"



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye saldırıları konusunda açıklama yaptı.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.



Marco Rubio, Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmaların İsrail ve Suriye hükümetleri arasında bir "yanlış anlamaya" yol açtığını ve saldırıların yaşandığını ifade etti.



Suriye’deki durumun "karışık" olduğunu ifade eden Rubio, "Bunlar Suriye'nin güneyindeki farklı gruplar, arasında uzun zamandır süregelen tarihi rekabetlerdir ve İsrail tarafı ile Suriye tarafı arasında talihsiz bir duruma ve yanlış anlamaya yol açmış gibi görünüyor" dedi.

Rubio daha sonra çatışmaları bu gece durdurmak için taraflarla mutabık kaldıklarını duyurdu.

TRUMP: DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYIN

Öte yandan ABD basını, Trump yönetiminin İsrail'den Suriye'ye saldırılarını durdurmasını istedi.

Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, İsrail'den Suriye ile doğrudan görüşmelere başlamasını istedi.



ABD'li yetkililerin İsrail'in Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik saldırılarının ülkeyi yeniden istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği aktarıldı.



İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için ilerleme kaydedildiği ileri sürülerek, yaşanan olayların süreci baltalayacağı kaydedildi.

"SÜVEYDA'DA ATEŞKES SAĞLANDI" İDDİASI

Suriye'nin güneyinde çatışmalara sahne olan Süveyda ilinde güvenlik güçleri ile yerel gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. AA'nın Suriye İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre yetkililer "Süveyda'da ateşkes sağlandığını" açıkladı.

Suriyeli Dürzilerin lideri Şeyh Hikmet el Hicri ise ateşkes sağlandığı iddiasını reddetti. Hikmet el Hicri, "Süveyda tamamen kurtarılana kadar çatışmaların sürmesi gerektiğini" söyledi.



"ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında ölü sayısının 300'ü geçtiğini" açıkladı.

İSRAİL'DEN ŞAM VE DERA'YA YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, Şam ve Dera kentlerine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı.



Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

SURİYE GÜÇLERİ ÇEKİLİYOR

Suriye Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun "yasa dışı gruplara karşı görevini tamamladıktan sonra ateşkes anlaşması uyarınca Süveyda'dan çekilmeye başladığını" duyurdu.

SÜVEYDA'DA ÇATIŞMALAR 13 TEMMUZ'DAN BU YANA SÜRÜYOR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.



İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.