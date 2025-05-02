İsrail'den Şam'a saldırı: Suriye güvenlik güçleri harekete geçirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi.



Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz" dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Daha sonra İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi. KAN'ın haberine göre, Netanyahu ile Katz, saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.



"DÜRZİLERE YÖNELİK HİÇBİR TEHDİTE İZİN VERMEYİZ"



Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz" denildi.



SURİYE YÖNETİMİ KONTROLÜ SAĞLADI



Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.



Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam'da Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ve son günlerde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi'nin girişlerindeki kontrol noktalarına konuşlandırıldı.

Mahallenin önde gelenleriyle varılan anlaşma gereği hükümete bağlı güvenlik güçleri, gece saatlerinde mahalleye hareket etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in bugün Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayının yakınına düzenlediği saldırıyı gerilimi tırmandıran tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirdi.

