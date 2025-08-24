İsrail'den ses bombalı saldırı: Savaş uçakları Lübnan'da alçak uçtu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ülke hava sahasında alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, ateşkesi bir kere daha ihlal ederek Lübnan'ın güneyine İHA'lardan ses bombası attı.



Sur kentinde bir evin yakınını hedef alan İsrail saldırısında, çevrede bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.



İsrail'e ait İHA'lar başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde de de alçak uçuş gerçekleştirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.



İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

