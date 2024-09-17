İsrail'den siber saldırı: Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı, binlerce yaralı var

SİNYAL SESİNİN ARDINDAN PATLADI



Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı.



NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.



Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.



Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.



Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.



GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI



Bölgedeki yayın kuruluşları, bir kişinin ödeme yaptığı bir market kasiyerinin yanına yerleştirilmiş küçük bir el cihazının kendiliğinden patladığını gösteren kamera görüntülerini yayımladı.



Bir başka görüntüde ise bir patlamanın pazar alanındaki bir meyve tezgahında duran bir kişinin acıyla yere düşmesine yol açtığı görülüyor.