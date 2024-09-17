İsrail'den siber saldırı | Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı: Çok sayıda ölü ve binlerce yaralı var

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. İran'ın Lübnan büyükelçisinin de cihaz patlamasında yaralandığı bildirildi. Bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını işe çağırdı, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail'den siber saldırı | Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı: Çok sayıda ölü ve binlerce yaralı var

'in siber saldırısı sonucu 'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. 2 bin 750 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı, 9 kişinin patlamalarda hayatını kaybettiğini, yaralılardan 200'ünün ise durumunun ağır olduğunu duyurdu. 

Reuters, bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi. 

İran Mehr haber ajansı, yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.

HİZBULLAH: İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYORUZ

Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada ise saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivilleri de etkileyen, çok sayıda şehit ve yaralanmaya yol açan bu suç niteliğindeki saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari de saldırıdan dolayı İsrail'i kınadıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ile temasa geçtiğini söyledi.

HİZBULLAH: EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLÂLİ

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulanslar ilerlerken, bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü söyledi.

Reuters'a konuşan üç güvenlı̇k kaynağı, 'da patlayan çağrı cı̇hazlarının Hı̇zbullah'ın son aylarda getı̇rdı̇ğı̇ son model cihazlar olduğunu belirtti.

LÜBNAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.

İsrail'den siber saldırı | Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı: Çok sayıda ölü ve binlerce yaralı var - 1

SİNYAL SESİNİN ARDINDAN PATLADI

 resmi ajansı NNA’ya göre, "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile ’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den siber saldırı | Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı: Çok sayıda ölü ve binlerce yaralı var - 2

’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bölgedeki yayın kuruluşları, bir kişinin ödeme yaptığı bir market kasiyerinin yanına yerleştirilmiş küçük bir el cihazının kendiliğinden patladığını gösteren kamera görüntülerini yayımladı.

Bir başka görüntüde ise bir patlamanın pazar alanındaki bir meyve tezgahında duran bir kişinin acıyla yere düşmesine yol açtığı görülüyor.

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