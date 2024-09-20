İsrail'den Sinvar'a Gazze'den güvenli çıkış teklifi

İsrail Kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre Yahya Sinvar'la birlikte Gazze'yi terk etmek isteyen diğer Hamas üyelerine de güvenli çıkış teklifi sunuldu.



Teklifin içeriğinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze'de yeni bir yönetim sistemi kurulması ve Gazze'nin askerden arındırılması da var.



Bir başka İsrail medya kuruluşunun haberine göreyse, rehinelerden sorumlu elçi bahse konu planı ABD'lilere iletti, ABD'lilerin de planı Arap yetkililere iletmesi bekleniyor.

İsrail basını Hamas lideri Sinvar'ın ABD'den anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için garanti istediğini iddia etti.