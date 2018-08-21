İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran değişiklikleri onayladı.



"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, bugünden itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler 500 bin İsraillinin (sivil) kişisel silah edinmesine olanak sağlayacak.



Bakan Erdan'ın İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarının kolaylaştırmanın yanı sıra silah taşımayla ilgili hafifletilmiş yeni kriterleri de onayladığı aktarıldı.



Bu değişikliklerin, silah kullanmada yüksek becerilere sahip kişiler başta olmak üzere silah taşımasına izin verilen kişi sayısını arttırmayı hedeflediği, terhis edilen yüz binlerce askerin silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.



Ayrıca subaylar ile yüzbaşılardan terhis olmalarının ardından silah edinme ruhsatlarını ve silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek.



Bakan Erdan, çok sayıda İsraillinin ferdi saldırıları boşa çıkarabildiğini söyledi. Erdan, silah kullanma ve taşıma için eğitilen İsraillilerin sayısının artmasının saldırıların boşa çıkarılma fırsatını artıracağını, bu olaylarda ölen ve yaralananların sayısını azaltacağını, bunun da kamu güvenliğini artıracağını öne sürdü.