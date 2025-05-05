İsrail'den skandal cinsiyet partisi: Evler patladı, mavi boya saçıldı

İsrail askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları görüntüde, Gazze'de bir yerleşim bölgesinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu yer alıyor.



Yerleşim bölgesinin patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken arka planda da İsrail askerlerinin kahkahaları işitiliyor.



Bebek cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran İsrail askerlerinden birinin "o bir erkek" dediği duyuluyor.



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ederken onlara ait ev ve binaları da yıkıyor.



Bu yıkımlar için iş makinalarının yanı sıra patlayıcılar da kullanılıyor. Gazze'de çok sayıda ev de İsrail askerlerince kasıtlı olarak ateşe veriliyor.



KONUTLARIN YÜZDE 92 YIKILDI



İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.



Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.



Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.