İsrail'den skandal ilhak planı: Haritalar hazırlandı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, aralarında Ramallah ve Nablus'un da bulunduğu 6 Filistin kenti dışında işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bir kısmının ilhak edileceğini ima eden bir haritanın önünde konuştu.

NETANYAHU'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Smotrich, İsrail'e "azami toprak ve asgari Filistinli nüfusunun" katılmasını istediğini belirterek, Savunma Bakanlığı'nın bir biriminin hazırladığı planı kabul etmesi için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulundu.

"HEDEF FİLİSTİN DEVLETİNİ GÜNDEMDEN KALDIRMAK"



Smotrich skandal niteliğindeki açıklamasının devamında, "Kim böylesine küçük stratejik derinliğe sahip bir devleti koruyabilir? Bu yüzden egemenliğin hedefi, Filistin devletini artık tamamen gündemden kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.



İsrailli bakan bir süredir Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde çağrıda bulunarak tartışma yaratıyordu.