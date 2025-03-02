İsrail'den skandal karar: Gazze'ye insani yardım girişi durduruldu

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması, ikinci aşama için 3 Şubat'ta başlaması gereken müzakerelere başlanmadan sona erdi.

Rehine anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye giren tüm insani yardımların durdurulmasını emretti.

İsrail basınına göre İsrailli bir yetkili, söz konusu adımın Trump yönetimiyle tam koordinasyon içinde atıldığını ileri sürdü.

HAMAS: ANLAŞMAYA DARBE VURAN KARAR

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmya darbedir." ifadeleri yer aldı.

Filistinli grup, arabulucuları Gazze Şeridi'ne yönelik cezai tedbirlerini sona erdirmek için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

"ANLAŞMA AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

Hamas açıklamasında ayrıca, Netanyahu'nun emrinin anlaşmanın 14. maddesine açıkça aykırı olduğu belirtilerek, "Bu madde, birinci aşamadaki tüm önlemlerin ikinci aşamada da devam edeceğini ve ikinci aşamanın şartları üzerinde bir anlaşmaya varılıncaya kadar müzakerelerin devamını sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini belirtiyor" ifadelerine yer verildi.

KARARIN İNSANİ ETKİLERİ OLACAK



Pazar günü resmi bir açıklamayla yapılan duyuru, devam eden müzakerelerde skandal bir değişime işaret ediyor.



Yardımların kesilmesinin insani açıdan önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Bu durum bölgenin istikrarı ve uluslararası toplumun tepkisi açısından daha geniş kapsamlı etkilere yol açabilir.



ABD SİLAH TESLİMATINI HIZLANDIRIYOR



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Marco Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını tersine çevirdi.



İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını aktaran Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.