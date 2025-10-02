İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: Marinette teknesi Gazze'ye ilerliyor
İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na operasyon düzenleyerek aralarında 48 Türk vatandaşının bulunduğu 400'den fazla aktivisti gözaltına aldı. Filodaki müdahale edilmeyen tek tekne olan Marinette ise Gazze'ye ilerliyor.
İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götürmek için Akdeniz’den yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait gemileri durdurdu.
Dün gece saat 11 gibi, birçok gemiye askeri operasyon yapıldı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiği açıklandı. 48'i Türk olmak üzere 400'den fazla aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. Marinette'te toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Gemide bulunan Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yolcuların İsrail’e götürüldüğünü, buradan da sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının durumunun takip edildiğini duyurdu.
İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'na ait hiçbir geminin Gazze'ye ulaşma girişiminde başarılı olamadığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, "Filo yolcuları güvende, sağlık durumları iyi. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler" ifadeleri yer aldı.
Gemilerden birinin hala uzakta beklediği belirten İsrail, "Eğer Gazze ablukasını delmeye çalışırsa o da engellenecektir" açıklamasında bulundu.
TEKNELER AŞDOD LİMANI'NA GETİRİLDİ
Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu tekneler ve aktivistlerin Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildiği öğrenildi.
AA'nın haberine göre el konulan gemilerin Aşdod Limanı'na getirildiği ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü aktarıldı. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.
Limanın çevresinde askeri gemi hareketliliğinün sürdüğü de kaydedildi.
MARİNETTE DIŞINDA TÜM GEMİLERE MÜDAHALE EDİLDİ
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiğini açıklandı. Açıklamada, "Marinette" ile hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Marinette'nin motorunun arızalandığı ve bu nedenle geride kaldığı öğrenildi.
Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.
Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi. Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.
"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:
"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"
Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.
48 TÜRK AKTİVİSTİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu da saldırıda yasa dışı şekilde alıkonulan ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:
"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"
Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanlığı, israil tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için girişimlerin sürdüğünü duyurdu.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.
İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."
MÜDAHALE SIRASINDA NELER YAŞANDI?
İsrail askerleri Filodaki gemilere birer birer müdahale etti. Bu esnada teknelerde bulunan kameraların sinyalleri kesildi.
Aktivistlerden ellerini kaldırmalarını ve telefonlarını denize atmalarını isteyen İsrail askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı.
Filodaki Alma gemisinde bulunan İsveçli iklim Aktivisti Greta Thunberg de askerler tarafından gözaltına alındı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud filosunun Hamas filosu olduğunu iddia eden bir paylaşım yayınladı. "Greta Thunberg ve arkadaşları güvende ve sağlıkları yerinde" açıklaması yapıldı.
Küresel Sumud Filosu, müdahaleyi "yasadışı" olarak nitelendirdi. Bunu "bir savunma eylemi" değil, "küstahça bir umarsızlık eylemi" olduğunu söyledi.
İSTANBUL VE ANKARA BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 28 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldığı kaydedildi.
FİLODAKİ TÜRKLERDEN AÇIKLAMA
Filodaki Türkler gözaltı öncesinde kaydettikleri videolarla, İsrail tarafından yasadışı olarak alıkonuldukları bilgisini paylaştı. Serbest bırakılmaları için yardım istedi.
Organizatörler, İsrail donanmasının müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye ilerleyişini sürdürdüğünü aktardı. Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz denildi.