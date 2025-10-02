İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: Marinette teknesi Gazze'ye ilerliyor

Gemilerden birinin hala uzakta beklediği belirten İsrail, "Eğer Gazze ablukasını delmeye çalışırsa o da engellenecektir" açıklamasında bulundu.

Dün gece saat 11 gibi, birçok gemiye askeri operasyon yapıldı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail 'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiği açıklandı. 48'i Türk olmak üzere 400'den fazla aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. Marinette'te toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Gemide bulunan Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi.

Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail 'in yasa dışı alıkoyduğu tekneler ve aktivistlerin Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildiği öğrenildi. AA'nın haberine göre el konulan gemilerin Aşdod Limanı'na getirildiği ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü aktarıldı. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti. Limanın çevresinde askeri gemi hareketliliğinün sürdüğü de kaydedildi.

MARİNETTE DIŞINDA TÜM GEMİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiğini açıklandı. Açıklamada, "Marinette" ile hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Marinette'nin motorunun arızalandığı ve bu nedenle geride kaldığı öğrenildi.

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.



Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi. Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:



"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"



Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.

