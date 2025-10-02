İsrail'den Sumud Filosu'na baskın: Şimdiye kadar ne biliyoruz?

Dün gece saat 11 gibi, birçok gemiye askeri operasyon yapıldı. İsrail askerlerinin toplam 19 gemiye müdahale ettiği ve 37'si Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail 'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildiği öğrenildi. AA'nın haberine göre el konulan bazı gemilerin Aşdod Limanı'na getirildiği ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü aktarıldı. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti. Limanın çevresinde askeri gemi hareketliliğinün sürdüğü de kaydedildi.

TÜRKİYE BASIN OFİSİ: ALIKONULAN TEKNE SAYISI 20 Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, sabah saatlerinde başlayan İsrail saldırısının ardından yasa dışı şekilde alıkonulan gemi ve teknelerin sayısının 20, birkaç saattir iletişim kurulamayan ve alıkonulduğu varsayılan gemi ve teknelerin sayısının ise 18 olduğunu belirtti. "Mikeno" adlı geminin temas dışında kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Marinette" isimli gemiyle, hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, gemilerinden zorla alıkonulan aktivist sayısının tahmini 443 olduğu düşünülüyor. SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE? Sumud Filosu’ndan Mikeno gemisinin takip sistemi üzerinde Gazze kara sularına girdiği görüldü. Ancak gemideki aktivistlerden haber alınamazken kamera görüntülerine de ulaşılamıyor. Geminin hızının uzun süredir “0 knot” yani durağan olması da dikkat çekti. Bu durum İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlemiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

MÜDAHALE SIRASINDA NELER YAŞANDI?



İsrail askerleri Filodaki gemilere birer birer müdahale etti. Bu esnada teknelerde bulunan kameraların sinyalleri kesildi.



Aktivistlerden ellerini kaldırmalarını ve telefonlarını denize atmalarını isteyen İsrail askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı.



Filodaki Alma gemisinde bulunan İsveçli iklim Aktivisti Greta Thunberg de askerler tarafından gözaltına alındı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud filosunun Hamas filosu olduğunu iddia eden bir paylaşım yayınladı. "Greta Thunberg ve arkadaşları güvende ve sağlıkları yerinde" açıklaması yapıldı.



Küresel Sumud Filosu, müdahaleyi "yasadışı" olarak nitelendirdi. Bunu "bir savunma eylemi" değil, "küstahça bir umarsızlık eylemi" olduğunu söyledi.



İSTANBUL VE ANKARA BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 28 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldığı kaydedildi.

FİLODAKİ TÜRKLERDEN AÇIKLAMA



Filodaki Türkler gözaltı öncesinde kaydettikleri videolarla, İsrail tarafından yasadışı olarak alıkonuldukları bilgisini paylaştı. Serbest bırakılmaları için yardım istedi.



Organizatörler, İsrail donanmasının müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye ilerleyişini sürdürdüğünü aktardı. Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz denildi.