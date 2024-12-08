İsrail'den Suriye hamlesi: Golan Tepeleri'ne ilave birlikler konuşlandırılacak

İsrail ordusundan konuya dair yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.



Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi.



İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

NETANYAHU: SURİYE İLE ANLAŞMA ÇÖKTÜ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı’na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti." dedi.



Ayrıca Netanyahu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu öne sürdü.



Netanyahu, 61 yıldır süren Baas rejiminin yıkılmasını "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olduğunu öne sürerek, Suriye'deki gelişmelerin İsrail'in Esed rejimi destekçileri İran ve Hizbullah’a yaptığı saldırıların doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti.



Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur.” açıklamasında bulundu.



Devrilen Esed rejiminin, “İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkası” olduğunu öne süren Netanyahu, Esed'in Suriye'den kaçışının yeni fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini savundu.



İSRAİL, GOLAN TEPELERİNİ 1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA TUTUYOR



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.