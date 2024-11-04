İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre yerel saatle 18.05'te İsrail Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldı.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.



İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ



İsrail ordusu, Şam'a düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.



Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.