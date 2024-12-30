İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 11 ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 11 ölü

, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.

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