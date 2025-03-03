İsrail'den Suriye'nin Tartus iline saldırı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırdı.



Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı öğrenildi.



Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, saldırıda şu ana kadar can kaybı olmadı, sivil savunma ve uzman ekipler olay yerinde çalışma başlattı.



İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ



Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.



Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.



Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.