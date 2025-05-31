İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye devlet televizyonuna göre, İsrail, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesini hedef aldı.



Yerel kaynaklar hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Lazkiye'de "bir silah deposunun hedef alındığı" belirtildi.

Açıklamada bölgede olduğu iddia edilen deponun uluslararası ve İsrail deniz seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturduğu öne sürüldü.

Saldırıda, Lazkiye bölgesinde karadan havaya füzelerin de hedef alındığı iddia edildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına sık sık hava saldırıları düzenliyor.

