İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü ileri sürülen roketlere karşılık, bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'nin güneyini hedef aldığı belirtildi. Saldırının Suriye'den İsrail'e doğru fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü öne sürülen roketlere cevap olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.



Ülkenin güneyinde Suriye'ye ait silahların hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, Suriye'deki mevcut durumdan sorumlu olduğu savunulan yeni Şam yönetimi tehdit edildi.



İDDİA: ESAD DEVRİLDİĞİNDEN BU YANA İLK KEZ ROKET FIRLATILDI



İsrail ordusu, Suriye'den iki roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğünü iddia etmişti.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik topçu atışlarının başladığı bildirilmişti.



Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera'nın batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını aktarmıştı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı tehdidinde bulunmuştu.



İSRAİL, TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETTİ



İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.



İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.



Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.



2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede beş ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.

