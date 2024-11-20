İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 36 ölü, 50 yaralı

İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 36 ölü, 50 yaralı

, 'nin Palmira kentini hedef aldı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

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