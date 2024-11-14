İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 kişi öldü

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 kişi öldü

, 'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Suriye devlet medyası SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinden Mazzeh'i hedef aldı.

Devlet medyası, bir başka İsrail saldırısının ise Şam'ın batısındaki Qudsaya'da bir konut binasını vurduğunu aktardı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre dört kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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