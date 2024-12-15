İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Başkent Şam, Humus ve Dera'yı vurdu

Şam'da yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail, Suriye'ye saldırıları devame diyor. İsrail, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Başkent Şam, Humus ve Dera'yı vurdu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ordusu Baas rejiminin devrilmesinin ardından  topraklarına saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.

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İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, ordusunun ’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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