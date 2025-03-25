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İsrail'den Suriye'ye saldırı: Bombalar askeri üssü hedef aldı

İsrail ordusu, Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü’ndeki askeri hedeflere yeni saldırılar düzenledi.

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Bombalar askeri üssü hedef aldı

Gazze’de ateşkesi bozarak ’da gerilimi daha da artıran , bir kez daha ’yi hedef aldı.

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü’ndeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırıların düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıların daha önce yok edilemeyen askeri yetenekleri hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmayı sürdürecek" denildi.

21 Mart’ta da Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü’ne yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyuran IDF, saldırılara ait görüntüleri paylaşmıştı.

Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı iddia edilmişti.

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