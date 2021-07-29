İsrail'den üçüncü doz aşı kararı

İsrail'in Kan halk radyosu ve Channel 13 TV, ülkede 60 yaşın üzerindeki kişilere üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağını duyurdu.



Corona virüsün daha bulaşıcı Delta varyantını engellemek için böyle bir karar alındığı belirtilirken, İsrail’in üçüncü doz Pfizer-BioNTech uygulamasının bütün dünya için bir test olacağı kaydedildi.



Alman BioNTech ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren Pfizer geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, insanların corona virüse karşı korumayı yüksek tutmak için üçüncü bir doza ihtiyaç duyduğuna inandığını söylemişti.



Şirket, güçlendirici atışlar için ABD acil durum iznine Ağustos ayı gibi erken bir tarihte başvurabileceğini aktarmıştı.



İsrail, 12 yaş altı çocuklar üzerinde aşının etkinliğine dair araştırmalar sürerken Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle 5 ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklara corona virüs aşısı uygulamaya başlanmasına izin verdiğini bildirmişti.



Alınan bu kararla, Çin'in ardından 12 yaşın altındaki çocuklara aşı uygulayan ikinci ülke olmuştu.