İsrail'den Yemen havalimanına saldırı

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail ile ABD'nin Sana kentinin güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ilçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini, Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU ÜSTLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu da Sana Havalimanı'na yönelik saldırıyı yaptığı yazılı açıklamayla üstlendi.

Ordudan yapılan açıklamada, Sana Havalimanı'nın hava saldırısında hedef alındığı ve saldırı sonrası Sana Havalimanı'daki uçuşların durduğu kaydedildi.

Havalimanın yanı sıra Sana kenti yakınlarındaki bazı elektrik santrallilerinin ve bir çimento fabrikasının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail basını ise saldırılarda Sana ve çevresinde 10 noktanın hedef alındığını yazdı.

3 SİVİL UÇAK YANDI

Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar bu havalimanından gerçekleştireceği tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, saldırı sonucu havalimanında park halinde bulunan Yemen Havayolları’na ait 3 sivil uçağın yandığı belirtildi.

