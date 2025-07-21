İsrail'den Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırı

İsrail ordusunun Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail basınına yansıyan haberlerde, ordunun limandaki "Husi hedeflerine" saldırı düzenlediği aktarıldı. Husi güvenlik yetkilisi de saldırıyı doğruladı.

İsrail'in Ynet News haber sitesinin aktardığına göre, saldırı, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendi. Haberde, bu saldırının cuma günü Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail ordusu tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından yaşandığına işaret edildi.

KATZ: YEMEN'E TAHRAN GİBİ MUAMELE EDİLECEK

Ynet'te yer alan bir başka habere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Yemen'e yönelik son saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Katz, açıklamasında, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husi terör rejiminin Hudeyde Limanı'ndaki hedeflerini vurdu" dedi.

İsrail'in daha önce saldırı düzenlediği "terör altyapısının" yeniden inşa edilmesine yönelik teşebbüslerin engellendiğini ileri süren İsrailli bakan, "Daha önce de açık bir şekilde ifade ettiğim gibi, Yemen'e Tahran'a muamele edildiği gibi muamele edilecek. Husiler İsrail devletine füze fırlatmanın ağır bedellerini ödeyecek. İsrail devletini savunmak için her zaman ve her yerde eylemde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail ordusu, 13 Temmuz'da İran'ın nükleer programını hedef aldığını iddia ettiği bir saldırı başlatmış, iki ülke arasındaki savaş 12 gün sonra varılan ateşkesle son bulmuştu. Bu süreçte İsrail İranlı üst düzey komutan ve nükleer bilim insanlarını öldürmüş, İran da saldırılara füze saldırıları ile karşılık vermişti. ABD de İran'daki üç nükleer tesise saldırmış, İran bu saldırıya bir gün sonra misilleme saldırısı ile yanıt vermişti.