İsrail'den Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı: "Bu tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır"

"ÖLÜ VE YARALILAR VAR" Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu. Haberde, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail 'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen 'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti. Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, yayımlanan video mesajında, Yemen 'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentinde limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu. Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen 'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı. İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Ortadoğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık" dedi.

HUSİLER: İSRAİL'İN SALDIRISINA KARŞILIK VERİLECEK



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Hudeyde kentine yönelik acımasız bir saldırı başlattığı, kentteki elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve yakıt depoları gibi sivil tesisleri hedef aldığını" belirtti.



Açıklamada, "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.



Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durdurulana, abluka kaldırılana ve Filistin halkına karşı işlenen tüm suçlara son verilene kadar "düşmanla uzun bir savaşa hazırlanıldığı" kaydedildi.



Açıklamada, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının tüm İslam aleminin Filistin davasına destek için harekete geçmesini gerektirdiği belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.



Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.



Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.