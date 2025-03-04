İsrail'den yeni Gazze tehdidi: "Cehennemin kapıları açılacak"

Bakan Katz, İsrail eski Başbakanı Menachem Begin'in 33. ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin konuştu. Katz, Gazze Şeridi'ne saldırıları tekrar başlatabilecekleri tehdidinde bulundu.



Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulmasının "sadece bir başlangıç" olduğunu belirten Katz, "Hamas, esirleri kısa süre içinde serbest bırakmazsa Gazze'nin kapıları kilitlenecek ve cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.



"ANLAŞMA HALEN GEÇERLİ"



İsrail Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın iki ülke arasında imzalanan "barış antlaşmasını ihlal etmesine" izin vermeyeceğini söyledi.



Mısır'ın en büyük ve güçlü Arap ülkesi olduğunun altını çizen Katz, "Ancak ne onların barış antlaşmasını ihlal etmesine ne de sistematik ihlallere izin vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgileniyoruz ancak antlaşma hala geçerli." dedi.



Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti. İsrail, önce bu planı benimsediğini bildirmiş, daha sonra Hamas'ın reddettiğini öne sürerek, dün Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.



Katz'ın ifadelerine benzer bir açıklama da Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulunmuştu.



MISIR'A SUÇLAMA



İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır'ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürmüştü.



Leiter, İsrail'in konuya ilişkin endişelerini yakın zamanda gündeme getireceğini belirterek, "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı.