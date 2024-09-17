İsrail'den yeni savaş hedefi: Lübnan sınırında "eve döndürme" planı

İsrail, Gazze'deki savaş hedeflerine bir yenisini ekledi.

Başbakanlık Ofisi bugün yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin, İsrail'in mevcut savaşa ilişkin resmi hedeflerini güncellediğini duyurdu.

Dün gece yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle Lübnan sınırındaki evlerinden tahliye edilen yaklaşık 60 bin İsraillinin geri döndürülmesi için karar alındı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada “İsrail bu hedefi gerçekleştirmek için aktif tedbirler almaya devam edecektir” denildi.

ABD ELÇİSİ İLE TEL AVİV'DE GÖRÜŞME

Haaretz gazetesine göre karardan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın özel temsilcisi Amos Hochstein ile Tel Aviv'deki İsrail savunma karargahında bir araya geldi.

Görüşme sırasında Netanyahu, Hochstein'a kuzey sakinlerinin evlerine dönmesinin “güvenlik durumunda köklü bir değişiklik olmadan mümkün olmadığını” söyledi.

Netanyahu'nun ofisi ise Hochstein'a “İsrail'in ABD'nin desteğini takdir ettiğini ve saygı duyduğunu, ancak nihayetinde güvenliğini sağlamak ve kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağını” ifade etti.

GALLANT: ASKERİ EYLEM TEK YOL

7 Ekim'de İsrail-Hamas savaşının başlamasının ardından Hizbullah ile İsrail arasında da çatışmalar patlak verdi. Lübnan sınırında son haftalarda şiddetlenen çatışmaların bölgesel çapta bir savaşı tetiklemesinden endişe ediliyor.

Kuzey sınırında füzelerden hasar alan kasabalardan on binlerce İsrailli tahliye edilmişti.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün yaptığı açıklamada, "Hizbullah kendisini Hamas'a bağlamaya devam edip, çatışmayı sonlandırmayı redddederek anlaşmaya varma ihtimali azaltıyor. Bu yüzden İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönebilmelerini sağlamak için askeri eylem tek yol olarak kalacak" demişti.