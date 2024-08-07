İsrail’den yeni tahliye emri: "İnsanlar tükenmiş durumda"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için yeni tahliye emri verdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, tahliye emrine ilişkin açıklamasında, “Beyt Hanun bölgesinde, Manshiyya ve Sheikh Zayed mahallelerinde bulunan herkese ve bölgedeki sığınaklarda yerlerinden edilmiş insanlara bir çağrı. Hamas ve terör örgütleri bölgenizden İsrail Devleti'ne roket atmaktadır. IDF onlara karşı derhal ve güçlü bir şekilde harekete geçecektir” dedi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin kendi güvenlikleri için derhal Gazze Şehri'nin merkezindeki bilinen sığınaklara tahliye olması gerektiği aktarıldı.

