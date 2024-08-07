İsrail’den yeni tahliye emri: "İnsanlar tükenmiş durumda"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için yeni tahliye emri verdi.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, tahliye emrine ilişkin açıklamasında, “Beyt Hanun bölgesinde, Manshiyya ve Sheikh Zayed mahallelerinde bulunan herkese ve bölgedeki sığınaklarda yerlerinden edilmiş insanlara bir çağrı. Hamas ve terör örgütleri bölgenizden İsrail Devleti'ne roket atmaktadır. IDF onlara karşı derhal ve güçlü bir şekilde harekete geçecektir” dedi.
Açıklamada, bölge sakinlerinin kendi güvenlikleri için derhal Gazze Şehri'nin merkezindeki bilinen sığınaklara tahliye olması gerektiği aktarıldı.
UNRWA: İNSANLAR TÜKENMİŞ DURUMDA
Birlemiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), her gün verilen tahliye emirleri nedeniyle insanların tükenmiş durumda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Gazze'deki aileler, neredeyse her gün yeni tahliye emirleri yayınlandığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan ve sürekli olarak saldırı ve bombardıman tehdidi altında olan insanlar tükenmiş durumda. Gidecek yer kalmadı ve hiçbir yer güvenli değil"
Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada sürekli askeri operasyonların ortasında, ailelerin gidecek hiçbir yerleri olmadan zorla yerlerinden edildiği aktarıldı.
Yoğun İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de tahliye emirleri neredeyse günlük bir olay haline geldi.
UNRWA açıklamasında, barınakların aşırı kalabalık olduğu ve insanların patlamamış mühimmatın neden olduğu ağır risklerle yıkılan bölgelere geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.
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