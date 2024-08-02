İsrail'den cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi hakkında soruşturma

İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi  işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı. İkrime Sabri'nin 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bırakıldığı bildirildi.

İsrail'den cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi hakkında soruşturma

Şeyh İkrime Sabri'nin bir aile üyesi, polisinin çok sayıda birlik ve sivil polisle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine gelerek Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni gözaltına aldığı bilgisini paylaştı. İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri'nin evinden alınarak ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğünü duyurdu.

Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi.

Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, cuma hutbesinde Haniye'ye dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek verdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh İkrime Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya gitmeye zorluyor.

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