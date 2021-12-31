İsrail'den dördüncü doz kararı

İsrail, Covid-19'un dördüncü doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.



İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin dördüncü dozu almaya başlayacağı kaydedildi.



Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta Covid-19 aşısının dördüncü dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.



İsrail, Covid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.